Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, ex fidanzati 22enni, sono entrambi scomparsi nel nulla da ormai cinque giorni: è dalla giornata di sabato che di loro non c’è nessuna traccia. Mentre proseguono le ricerche, la famiglia della ragazza ha lanciati più di un appello, con sorella e zia che avevano parlato a ‘Pomeriggio Cinque’. Ieri, anche lo zio Andrea Camerotto ha fatto sentire la sua voce.

Ex fidanzati scomparsi: intervista allo zio di Giulia

Andrea Camerotto è intervenuto in diretta a ‘Pomeriggio Cinque’ e ha parlato della fine della relazione sentimentale tra Giulia e Filippo, una decisione che era stata presa dalla nipote: “Non credo potesse far male un’amicizia come quella che Giulia aveva proposto a Filippo” – spiega a Myrta Merlino. “In merito al trasferimento post laurea a Reggio Emilia di mia nipote, invece, voglio chiarire che Giulia non voleva trasferirsi” – racconta ancora lo zio- “Giulia si è scritta a questo ateneo perché amava molto il disegno, ma non era intenzionata ad andare in pianta stabile. Lei non aveva deciso di trasferirsi a Reggio Emilia ma, anzi, per risparmiare qualcosa aveva pensato di andare qualche volta a settimana in macchina in giornata. Quindi sicuramente non ha detto a Filippo che sarebbe andata a vivere a Reggio Emilia“.