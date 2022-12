Frontale in auto: ferite due donne

Frontale in auto: ferite due donne

Frontale in auto: ferite due donne

Sulla Valdarno Casentinese questa mattina due donne sono rimaste ferite in un frontale stradale: per una di loro è stato richiesto l'elisoccorso

Questa mattina intorno a mezzogiorno, lungo la strada provinciale Valdarno Casentinese all’altezza di Terranuova Bracciolini, due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale.

Alla guida, due donne rimaste ferite.

Il soccorso di un vigile del fuoco fuori servizio

Il primo a prestare soccorso alle due donne ferite è stato un vigile del fuoco fuori servizio, che si è trovato per caso sul luogo dell’incidente. Scattato l’allarme, sono intervenuti sul posto i sanitari e un’automedica del Valdarno e le ambulanze della Misericordia di Castelfranco di Sopra e della Misericordia Loro Ciuffenna. Le due donne, di 39 e 56 anni, sono state trasportate entrambe in codice giallo rispettivamente presso l’ospedale di Careggi di Firenze e l’ospedale della Gruccia di Montevarchi (AR): per una di loro è stato attivato l’elisoccorso Pegaso, ma nessuna delle due sembra aver riportato gravi danni.

L’intervento delle forze dell’ordine

Ad aiutare il personale sanitario nella gestione dei soccorsi, sono intervenuti gli agenti del comando di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, mettendo in sicurezza i veicoli incidentati e occupandosi della viabilità intorno al tratto stradale dov’è avvenuto l’incidente. Dagli stessi agenti sono state avviate le indagini e al momento non sono noti ulteriori dettagli riguardo la dinamica dello scontro.