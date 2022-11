Frontale stradale a L'Aquila: 42enne perde la vita

L’Aquila.

Donna muore in un incidente. Grave schianto questa mattina, intorno alle ore 8:30, sulla strada statale SS260 di Pizzoli, che è costato la vita a una 42enne di Atri, piccolo comune abruzzese della provincia di Teramo.

Lo scontro frontale

Due le vetture coinvolte, una Mini Cooper e una Seicento, si sono scontrate con un impatto devastante. La viabilità è stata sospesa per un lungo tratto (in entrambe le direzioni) ed è stato richiesto l’intervento in simultanea di vigili, carabinieri e 118.

Per una delle due donne al volante non c’è stato, purtroppo, niente da fare: l’impatto con l’altra auto è stato fatale. L’altra donna, invece, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale. Non dovrebbe essere in pericolo di vita, nonostante abbia riportato numerosi traumi diffusi. Non è nota al momento la dinamica dell’incidente.

Altro incidente ieri a San Donato Milanese

Si somma all’incidente in Abruzzo il tamponamento avvenuto ieri nel comune lombardo tra un autobus con a bordo 20 persone e un mezzo pesante.

Numerosi i feriti ma fortunatamente nessun morto. Forte paura per le condizioni dell’autista dell’autobus, rimasto a lungo incastrato in mezzo ai due veicoli. L’uomo ha riportato una frattura alle gambe ma non è a rischio vita.