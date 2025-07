Fuga dal carcere Beccaria di Milano, evade un 17enne rapinatore: scatta la caccia

Un giovane di 17 anni, accusato di rapina, è evaso nelle scorse ore dal carcere minorile Beccaria di Milano, scatenando una vasta operazione di ricerca da parte delle forze dell’ordine. La fuga ha subito messo in allerta le autorità, che stanno lavorando senza sosta per rintracciare il ragazzo e riportarlo in custodia.

Indagini e criticità sul sistema di sorveglianza al carcere Beccaria

Le forze dell’ordine hanno avviato una vasta operazione di ricerca per rintracciare il minorenne, monitorando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza che potrebbero fornire indizi utili. Secondo quanto riferito dal sindacato di polizia penitenziaria, Aldo Di Giacomo, la situazione al Beccaria risulta particolarmente critica a causa della carenza di personale, con un rapporto agenti-detenuti insufficiente a garantire una sorveglianza efficace.

Questo problema, secondo i rappresentanti sindacali, si riflette in un aumento significativo degli episodi di evasione e tentativi di fuga, saliti del 300% negli ultimi mesi. Il sindacato sottolinea inoltre che il carcere minorile si configura sempre più come un ambiente inadatto, che rischia di incentivare percorsi criminali invece di favorire la rieducazione.

“L’unico a non esserne consapevole il sottosegretario Delmastro che continua a lanciare messaggi di ottimismo e a ripetere che è tutto sotto controllo. Le cronache di questi giorni ci riferiscono che sono già quattro le evasioni e i tentativi in una settimana. Quanto al Beccaria siamo in presenza di un istituto molto difficile in particolare per età e provenienza dei giovani detenuti”, ha aggiunto Di Giacomo.

Un giovane di 17 anni, di origine marocchina e arrestato per rapina a mano armata, è riuscito a evadere dal carcere minorile Beccaria di Milano. Secondo quanto riportato da fonti sindacali della polizia penitenziaria, il ragazzo avrebbe scavalcato le inferriate della struttura durante l’ora d’aria nel tardo pomeriggio del 27 luglio, intorno alle 18:30.

Il ragazzo, detenuto nella struttura da circa una settimana, avrebbe approfittato di un momento di distrazione per saltare la recinzione che delimita l’area del Centro di prima accoglienza, riuscendo così a fuggire. L’allarme è stato immediatamente lanciato, ma la fuga è riuscita nonostante l’intervento degli agenti.