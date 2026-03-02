Fuga dalla polizia a Roma, auto contromano provoca morte di una famiglia

Un'auto in fuga dopo un controllo ha invaso la corsia opposta su via Collatina, causando la morte di una coppia e del loro figlio; tre persone sono state arrestate e all'interno del veicolo sono stati trovati strumenti per furti

Un controllo di polizia nel quartiere Quarticciolo di Roma è degenerato in un inseguimento che si è concluso con uno schianto mortale su via Collatina. Nell’impatto hanno perso la vita tre persone che viaggiavano su un’altra vettura. I tre occupanti dell’auto in fuga sono stati fermati e ora sono accusati di gravi reati.

La dinamica dell’incidente e gli elementi rinvenuti sul mezzo in fuga hanno indotto gli investigatori a ritenere che la fuga fosse collegata ad attività illecite. Tra gli oggetti sequestrati figurano jammer e attrezzi da scasso. Il termine jammer indica dispositivi usati per disturbare segnali radio e sistemi di localizzazione.

Le indagini proseguono per ricostruire la responsabilità penale e eventuali collegamenti con reati precedenti. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e acquisendo i filmati delle telecamere presenti nella zona.

Come è iniziato l’inseguimento

Le autorità hanno raccolto testimonianze e acquisito i filmati delle telecamere presenti nella zona. Una pattuglia della polizia ha intimato l’alt a un veicolo nel Quarticciolo. Il conducente non si è fermato e ha accelerato per sottrarsi al controllo, dando il via a un inseguimento. In supporto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri, che ha affiancato le operazioni e tentato di bloccare la corsa del mezzo in fuga.

Comportamento del mezzo in fuga

L’auto in fuga ha mantenuto una guida ad alta velocità con manovre azzardate nel contesto urbano. Nei pressi di via Collatina il conducente ha effettuato un sorpasso pericoloso invadendo il senso di marcia opposto. Ne è conseguito un impatto frontale con un’altra vettura, che ha provocato la distruzione dei mezzi e la morte degli occupanti dell’auto colpita. Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica e individuare eventuali responsabilità penali.

Le vittime e i soccorsi

Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica e individuare eventuali responsabilità penali. Sul veicolo colpito viaggiavano una coppia e il loro figlio. I soccorritori intervenuti sul posto hanno trovato i tre privi di vita. I due genitori sono deceduti sul colpo. Il figlio era stato trasportato in ospedale, dove è morto successivamente.

Gli operatori del 118 e i vigili del fuoco hanno prestato assistenza immediata. L’entità dell’impatto ha reso vani i tentativi di soccorso. Le autorità hanno raccolto i primi rilievi per la verifica tecnica dei veicoli.

Condizioni degli occupanti della macchina in fuga

Dei tre occupanti del veicolo in fuga, due hanno riportato ferite e sono stati accompagnati in ospedale sotto scorta. Il terzo è rimasto illeso ed è stato bloccato dagli agenti sul luogo dell’accaduto. Tutti e tre sono stati arrestati.

Sono stati contestati diversi capi d’accusa, tra cui omicidio stradale e resistenza a pubblico ufficiale. L’omicidio stradale è il reato previsto dal codice penale per le morti causate da violazioni del codice della strada. L’autorità giudiziaria ha disposto accertamenti tecnici e peritali per chiarire ruoli e responsabilità.

Materiale sequestrato e rilievi delle forze dell’ordine

In proseguimento degli accertamenti, nell’abitacolo del veicolo in fuga sono stati trovati diversi cacciaviti e altri attrezzi idonei allo scasso. Sono stati rinvenuti anche dispositivi elettronici noti come jammer, progettati per interferire con i sistemi di allarme. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro insieme alle automobili coinvolte, in esecuzione delle disposizioni dell’autorità giudiziaria.

Implicazioni investigative

Il ritrovamento di arnesi da scasso e dispositivi di disturbo orienta le indagini verso ipotesi di reati predatori e tentativi di effrazione. Gli accertamenti puntano a verificare collegamenti con furti precedenti nelle zone limitrofe e a ricostruire i movimenti dei fermati prima del controllo di polizia. Le forze dell’ordine hanno disposto ulteriori perizie tecniche e comparazioni probatorie per chiarire ruoli e responsabilità; gli esiti saranno acquisiti agli atti e integreranno il quadro investigativo.

Ripercussioni sulla viabilità e indagini in corso

La polizia municipale ha chiuso il tratto di via Collatina per consentire i rilievi tecnici e incidentologici. La chiusura è durata diverse ore e ha comportato deviazioni e regolamentazioni della circolazione locale. Gli agenti hanno delimitato l’area ai punti di accesso indicati sul posto. Le misure hanno mirato a preservare le evidenze utili alle indagini e a garantire la sicurezza stradale degli operatori.

Procedimenti e contestazioni giudiziarie

I tre fermati sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria con contestazioni multiple. Tra i capi di accusa figurano omicidio stradale, resistenza, violazione degli obblighi verso gli ufficiali e possesso di oggetti atti allo scasso. Le indagini continueranno con accertamenti tecnici, comparazioni probatorie e verifiche sui precedenti degli indagati. Gli esiti delle attività saranno acquisiti agli atti e integreranno il quadro investigativo per definire ruoli e responsabilità.

Ricostruzione e responsabilità

Le forze dell’ordine stanno esaminando registrazioni di telecamere, testimonianze e rilievi tecnici per ricostruire la sequenza degli eventi. La ricostruzione puntuale sarà fondamentale per stabilire le responsabilità penali e individuare eventuali aggravanti, considerando la pericolosità della condotta alla guida in ambito urbano.

La vicenda ha suscitato forte emozione nella comunità locale e riaperto il dibattito su sicurezza stradale, controlli e rischi legati alle fughe dai posti di blocco. Le autorità hanno assicurato che gli accertamenti proseguiranno fino a ottenere un quadro completo e chiaro dell’accaduto, con i successivi sviluppi affidati all’autorità giudiziaria.