Terribile incidente a Cava de’ Tirreni, morto un ragazzo di 26 anni dopo che l’auto si cui viaggiava si è schiantata contro un muro.

Incidente d’auto, schianto contro un muro: un morto e tre feriti

Incidente mortale questa mattina all’alba. Un auto, una berlina compatta, con a bordo quattro giovani originari di Castel Sangiorgio, si è schiantata contro un muro in via Santoriello, a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno. Nell’impatto ha perso la vita un ragazzo di 26 anni, Marco Apostolico. Il conducente dell’auto e gli altri due passeggeri sono stati portati in ospedale ma nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. La sindaca Lanzara ha proclamato il lutto cittadino, sospendendo quindi i festeggiamenti per il Carnevale.

Indagini in corso

Sono in corso le indagini per capire l‘esatta dinamica che ha portato l’auto su cui viaggiavano quattro giovani a schiantarsi contro un muro questa mattina all’alba a Cava de’ Tirreni. I rilievi e gli accertamenti sono stati affidati ai Carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Secondo una prima ricostruzione, il giovane al volante avrebbe perso il controllo del mezzo senza riuscire a evitare l’impatto contro il muro. Marco Apostolico era seduto di fianco all’autista e sarebbe morto sul colpo.