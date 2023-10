Funerale di Gabriele morto a 10 anni per l'esplosione di un ordigno bellico: lacrime e dolore davanti alla bara bianca

S’è svolto oggi, lunedì 2 ottobre, il funerale del piccolo Gabriele, morto ad appena 10 anni dopo l’esplosione di un ordigno bellico avvenuta nella serata di venerdì 22 settembre. Lacrime e strazio nella chiesa parrocchiale di Pordenone, gremita di persone.

Muore a 10 anni per l’esplosione di un ordigno bellico. Dolore al funerale del piccolo Gabriele

L’intera comunità s’è stretta in un caloroso abbraccio intorno alla famiglia di Gabriele, molto conosciuta e stimata in città. In tanti non sono riusciti neanche ad entrare in chiesa, tanti erano i presenti che hanno voluto salutare la bara bianca, trasportata da due volontari della protezione civile e da due persone della società calcistica A.S.D. Vivarina.

Il dramma s’è consumato a Vivaro, nella provincia di Pordenone. Il bimbo di 10 anni è rimasto ucciso dall’esplosione di un ordigno bellico avvenuta nel garage della sua stessa abitazione. Si sarebbe trattata di una terribile tragedia: pare infatti che il bimbo, dopo aver rinvenuto la granata nei pressi dell’abitazione del nonno, abbia deciso di portarla in casa con sé.

Qui è avvenuta la deflagrazione, intorno alle 19 di venerdì sera. Il bimbo non ha avuto scampo, mentre alcune ferite sono state riportate dal nonno di Gabriele, ricoverato all’ospedale di Pordenone.