Silvio Berlusconi è sempre stato un grande amante dello sport, ma sopratutto del calcio. Ex presidente del Milan, poi del Monza, Il Cavaliere è stato un vero vincente a livello sportivo e, per tale ragione, moltissime personalità del mondo del calcio hanno partecipato ai funerali di Stato di Berlusconi per salutarlo un’ultima volta.

Funerale di Stato Berlusconi: tutti gli uomini di calcio presenti alla cerimonia

Tra i calciatori erano presente leggende del calcio come: Demetrio Albertini e Franco Baresi, oggi presidente onorario del Milan, Daniele Massaro, Savicevic e Boban. Al funerale di Berlusconi ha partecipato anche Matteo Pessina, centrocampista del Monza, che era insieme ad Adriano Galliani ed altri dirigenti del Monza.

Oltre ai calciatori hanno voluto dare un ultimo saluto al Cavaliere anche allenatori come Massimiliano Allegri, che con il Milan ha vinto un campionato italiano e una Supercoppa italiana. Non poteva mancare Arrigo Sacchi, storico allenatore che durante la presidenza di Berlusconi al Milan ha vinto numerosi trofei.

I presidenti e i dirigenti

Spostandoci dal rettangolo verde alle sedi amministrative, bisogna menzionare i presidente di Napoli e Lazio: Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito, quest’ultimo è anche un senatore eletto alle ultime politiche con il partito Forza Italia, in cui milita dal 2018.

Anche i rivali storici del Milan, in segno di rispetto, hanno accompagnato Berlusconi nel suo ultimo viaggio terreno. Tra i rappresentanti dell’Inter, al funerale del Cavaliere, hanno presenziato: Steven Zhang, presidente dell’Inter, e Beppe Marotta, Amministratore Delegato di nerazzurri.