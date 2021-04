Funerale Principe Filippo: il significato della spilla indossata dalla Regina Elisabetta

Non è un gioiello scelto a caso, la spilla indossata da Elisabetta II nel giorno del funerale del marito Filippo, ha infatti due particolari significati

Si è svolto nella giornata del 17 aprile il funerale di Filippo, duca di Edimburgo e compagno di vita e d’amore della regina Elisabetta II.

Sua Maestà ha accompagnato il suo defunto, vestendo un semplice completo nero, impreziosito però da un luminoso gioiello che non è affatto passato inosservato e che potrebbe nascondere ben due significati, che lo rendono speciale.

La spilla indossata dalla regina Elisabetta II

Luminosa ed elegante, la spilla scelta dalla regina Elisabetta per accompagnare il completo nero indossato, è risaltata agli occhi di tutti per la sua bellezza, in un triste giorno come quello del funerale del duca Filippo.

Il gioiello è costituito da diamanti incastonati e ha due perle, una posta al centro e un’altra pendente, che può essere rimossa a piacimento. Realizzata dai gioiellieri Hunt e Roskell, la spilla è stata denominata Richmond, lo stesso nome della città che l’ha data in dono alla regina Mary, che a sua volta la lasciò poi in eredità alla regina Elisabetta II.

La scelta di indossare questo gioiello in un giorno così particolarmente triste, da parte della regina, potrebbe non essere casuale, la spilla infatti ha un alto valore simbolico ed è ricca di significato per Sua Maestà.

Il significato della spilla di Elisabetta

Pare che il gioiello si configuri come uno tra i più preziosi della ricca collezione della regina, ma oltre a una ricchezza in termini economici e di preziosità, la spilla avrebbe un alto valore significativo.

La spilla in questione, infatti, fu indossata dalla regina Elisabetta II in occasione della sua incoronazione, avvenuta nel lontano 1953 e anche in occasione del tour del Commonwealth condotto insieme al marito.

Per questo motivo, la spilla potrebbe essere per la regina, un ricordo dei suoi primi anni di matrimonio trascorsi insieme al defunto duca Filippo e dei viaggi percorsi insieme al suo grande amore.

Ma la spilla potrebbe anche avere un altro importante significato, pare infatti che la stessa spilla sia stata indossata dalla regina in occasione del matrimonio del nipote Harry e di Meghan Markle; in molti, dunque hanno pensato che la scelta della regina, di indossare questo gioiello si possa configurare anche come un segnale di distensione dei rapporti con Harry, con il quale negli ultimi tempi non sono mancate le tensioni familiari.

Che sia dunque un segnale di richiesta di riavvicinamento lanciato dalla regina al nipote?

Probabilmente si tratta di un modo, trovato dalla regina, per far comprendere ad Harry la necessità di ritrovare l’unità familiare, dopo il triste accaduto della morte del duca Filippo.