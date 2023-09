Funerali importanti quelli di Giorgio Napolitano ma molti hanno paragonato le esequie con quelle di Silvio Berlusconi e i risultati, non sorprendono neanche tanto.

Berlusconi e Napolitano: i funerali

Pochi mesi fa moriva Silvio Berlusconi, notizia tragica non solo tifoserie e “fan” ma anche per chi non lo aveva proprio in simpatia.

È stata la morte di un imprenditore che si è fatto da solo e che ha saputo cambiare il nostro Paese con aziende di rilievo come Mediaset e Mondadori. Uomo rilevante anche a livello calcistico, ha lasciato un vuoto immenso tanto che anche giovanissimi hanno voluto omaggiarlo compiendo viaggi molto lunghi per arrivare a Milano.

Pochi giorni fa, la morte del 98enne ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, con esequie pompose alla presenza dei maggiori capi di Stato e maxi schermo fuori da Montecitorio. Ma l’impronta nel cuore della gente?

Le differenze nei funerali fra Berlusconi e Napolitano

Politicamente parlando, sono stati due personaggi importanti della nostra politica del secolo scorso ma l’impressione è che l’ex presidente della Repubblica, che in realtà non ha collezionato pareri favorevoli nemmeno durante il mandato, non sia stato salutato come il Cavaliere.

Fra Berlusconi e Napolitano abbiamo notato una netta differenza in cui il primo ha attratto decine di migliaia di persone – forse anche per la natura eccentrica. Il secondo invece, qualche decina fra curiosi fra anziani e turisti radunatisi davanti allo schermo.

In generale i funerali vip – e oggi ci vuole poco a esserlo – raccolgono ammiratori, esibizionisti e magari anche cordoglio sincero. Per quello che il New York Times chiamava “Re Giorgio” invece, molto meno.

Rimane comunque il rispettoso ricordo di un uomo importante per l’Italia, forse più discreto dell’altro.