Un evento di portata mondiale

La città di Roma si prepara ad accogliere un evento di straordinaria importanza: i funerali di Papa Francesco, che si svolgeranno in piazza San Pietro. Si prevede la partecipazione di oltre duecentomila fedeli, ai quali si aggiungeranno migliaia di persone lungo il percorso del corteo funebre.

Questo evento non è solo un momento di lutto per i cattolici, ma rappresenta anche un’importante occasione di unità per il mondo intero, con la presenza di capi di Stato e delegazioni da ogni angolo del pianeta.

Piano di sicurezza senza precedenti

Per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, è stato messo a punto un piano di sicurezza imponente. Circa quattromila uomini e donne delle forze dell’ordine, tra cui polizia, carabinieri e guardia di finanza, saranno in campo per gestire la situazione. A questi si aggiungeranno le forze dell’intelligence e i militari dell’esercito, per un totale di un dispositivo di sicurezza che non ha precedenti nella storia recente della capitale. Inoltre, duemila agenti della polizia locale saranno dedicati alla viabilità, assicurando che le strade siano sicure e accessibili durante il passaggio dei cortei.

Preparativi logistici e sanitari

La logistica per un evento di tale portata è altrettanto complessa. Sono attesi più di 500 pullman e il servizio ferroviario è stato potenziato con 260mila posti disponibili per facilitare l’arrivo dei partecipanti. Il Gruppo Ferrovie ha anche offerto tariffe scontate per quasi 26mila passeggeri. Inoltre, il servizio di emergenza sanitaria è stato rafforzato con 55 squadre sanitarie e 52 ambulanze pronte ad intervenire in caso di necessità. L’ospedale Santo Spirito, situato a pochi passi dal Vaticano, è in pieno assetto per affrontare qualsiasi emergenza.