Sabato 26 aprile alle ore 10.00 verranno celebrati i funerali di Papa Francesco, morto a 88 anni lo scorso 21 di aprile.

I funerali si terranno in Piazza San Pietro, attesi circa 200mila fedeli, oltre a 170 delegazioni di capi di Stato e di Governo, tra cui Trump e Zelensky. La tumulazione sarà invece privata. I funerali saranno visibili in diretta sia in tv che in streaming sulle principali reti, ovvero Rai 1, Canale 5 e La7: gli speciali del Tg1 e del Tg5 ed Enrico Mentana col Tg7 seguiranno infatti i funerali in diretta. Potrete anche vederli su Tv2000 e Skytg24. In streaming invece potrete seguire i funerali di Bergoglio sul canale YouTube VaticanNews, RaiPlay, Mediaset Infinity e SkyGo.

Funerali di Papa Francesco: gli orari in tv

