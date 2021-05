Funivia Stresa-Mottarone, Draghi: “Cordoglio del Governo alle famiglie delle vittime”

Cordoglio del Premier Mario Draghi ai familiari delle vittime della tragedia della funivia Stresa Mottarone.

A seguito della tragedia della funivia Stresa-Mottarone che ha sconvolto un intero Paese, il Premier Mario Draghi attraverso una nota diramata attraverso i canali ufficiali ha espresso il suo cordoglio ai familiari delle vittime aggiungendo inoltre di essere in contatto con il Ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini, con le autorità locali e con la protezione civile.

A tal proposito, il quotidiano “La Stampa” riporta che il Ministro Giovannini ha già provveduto ad attivare una commissione al fine di fare luce sulle responsabiltà di quanto accaduto.

Draghi Funivia Stresa incidente, “Un pensiero ai bambini feriti”

“Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della funivia Stresa- Mottarone. Esprimo il cordoglio di tutto il Governo alle famiglie delle vittime, con un pensiero particolare rivolto ai bimbi rimasti gravemente feriti e ai loro familiari”, queste le parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi che in una nota ha voluto mandare il suo pensiero ai familiari delle vittime.

Da Palazzo Chigi si apprende inoltre che il Premier è attualmente in contatto con la protezione civile, le autorità locali e il Ministro delle Infrastrutture Giovannini.

Draghi Funivia Stresa incidente, Mattarella: “Profondo dolore per le vittime”

Oltre al Premier Mario Draghi, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo dolore per la tragedia avvenuta in Piemonte: “Il tragico incidente alla #funivia Stresa-Mottarone suscita profondo dolore per le vittime e grande apprensione per quanti stanno lottando in queste ore per la vita.

Esprimo alle famiglie colpite e alle comunità in lutto la partecipazione di tutta l’Italia […] A questi sentimenti si affianca il richiamo al rigoroso rispetto di ogni norma di sicurezza per tutte le condizioni che riguardano i trasporti delle persone”.

Draghi Funivia Stresa incidente, Conte: “Una tragedia inaccettabile”

Messaggio di Cordoglio anche dall’ex Premier Giuseppe Conte che su Twitter ha scritto: “Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. Il mio pensiero va ai bambini coinvolti, alle vittime e alle loro famiglie”.

Anche il Presidente della Camera Roberto Fico si è unito al dolore delle vittime scrivendo su Twitter: “La tragedia della funivia del Mottarone è un colpo al cuore, un dramma terribile. La mia vicinanza ai familiari delle vittime e l’augurio ai feriti di una pronta guarigione”.

Draghi Funivia Stresa incidente, Boccia: “Prima i soccorsi, poi le responsabilità”

Il deputato del PD Francesco Boccia ha parlato di come prima di imputare le responsabiltà bisogna completare tutti i soccorsi: “È una vera tragedia quello che è successo sulla funivia Stresa-Mottarone; una tragedia nazionale. Non si può morire così. Ora concentriamoci sui soccorsi, poi sarà il tempo delle responsabilità. Massima vicinanza al comune di Stresa per i soccorsi e ai comuni di residenza delle vittime. Siamo vicini alle famiglie delle vittime e dei feriti”.

Infine la capogruppo del PD alla camera Debora Serracchiani ha dichiarato: “Profondo dolore per la terribile tragedia della funivia di Stresa. Le deputate e i deputati del Pd sono vicini alle famiglie delle vittime a cui esprimono il più sentito cordoglio. Seguiamo con grande apprensione le notizie sulle condizioni dei feriti. Un grazie speciale a tutte le forze di soccorso che stanno operando in condizioni difficili”.