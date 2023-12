Scoop di Mario Giordano a Fuori dal Coro sul Chiara Ferragni e il caso della falsa beneficenza fatta con il Pandoro Balocco. Il dibattito pubblico sul Pandorogate non accenna a ridimensionarsi. Al contrario, la vicenda sta continuando a gonfiarsi con il trascorrere dei giorni.

Fuori dal Coro, scoop di Mario Giordano su Chiara Ferragni e il Pandoro Balocco

“Attenti alla buonissima Chiara Ferragni, l’influencer che sembrava Madre Teresa di Calcutta in versione via Montenapoleone”, ha dichiarato il conduttore all’inizio della puntata andata in onda su Rete 4 nella serata di mercoledì 20 dicembre. “Si è comportata da vero piranha. Solo dopo essere indagata dalla Procura, solo dopo, ha chiesto scusa. Lacrime di coccodrillo: quando sei stato beccato con le mani nella marmellata”.

“Anzi nello zucchero a velo, allora chiedi scusa solo perché ti conviene. E poi come chiede scusa. Innanzitutto, continua a fare ricorso. Ma come? Chiedi scusa e fai ricorso?”, ha continuato Giordano.

Il giornalista, poi, ha citato una mail interna inviata negli ambienti della Balocco. Nella mail, vengono rivelato dove sono andati i soldi derivati dagli aumenti delle vendite dei pandori griffati Chiara Ferragni.

Dove sono finiti i soldi?

Giordano, nello specifico, ha detto: “Chiara Ferragni presta il volto ad una pubblicità in cui dice ‘comprate questi pandori’, che costano 9 euro, cioè il triplo di quanto valgono e quindi la gente deve fare un sacrificio. ‘Comprate questi pandori, così tutti insieme aiutiamo i bambini che stanno male. Che stanno all’ospedale Regina Margherita, cioè malati di tumore etc.’ – e ha aggiunto –. Dov’è che Chiara Ferragni viene beccata da Selvaggia Lucarelli prima, multata dall’Antitrust poi e ora indagata anche dalla Procura? Il primo punto è che lei dice ‘più vendite facciamo dei pandori, più aiutiamo i bambini’ e questo non è vero, perché l’aiuto fatto ai bambini è piccolo, piccolo, piccolo ed è fisso”.

“L’ha fatto l’azienda mesi prima, 50mila euro rispetto al milione di euro millantato”, ha continuato il conduttore. “Quindi, non è vero che più aumentano le vendite e più si aiutano i bambini, la quota per i bambini, piccola, piccola, piccola è lì, 50mila euro. Seconda cosa, non è vero il ‘li aiutiamo insieme’, perché lei non ci mette un euro, zero euro, zero! Lei prende un milione di euro. E allora? A cosa serve l’aumento delle vendite? Come dice una mail interna di un manager, l’aumento di vendite per la pubblicità del pandoro serve per pagare l’esorbitante cachet di Chiara Ferragni”.