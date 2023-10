Le suore pirata hanno investito una 34enne in una piazza di Roma: le donne non si sono fermate a prestare soccorso

L’incidente risale ad una settimana fa, quando una donna di 34 anni è stata speronata mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali da un furgone di suore. Il gruppo di religiose, non solo non si sarebbe fermato a prestare aiuto alla 34enne, ma le avrebbe anche intimato di alzarsi presto.

Suore investono una donna sulle strisce pedonali: l’incidente

Il sinistro era avvenuto all’incrocio tra viale Quattro Venti e piazza Francesco Cucchi, nel quartiere Gianicolense, circa una settimana fa, ma fa ancora parlare di sè. Questo anche perché la donna investita non è ancora del tutto guarita dal trauma e riporta ancora i segni dello scontro sulla gamba, ma non solo. Ciò che fa tanto discutere è stato il comportamento delle suore responsabili dell’incidente dopo lo schianto. “Alzati, non ti sei fatta niente” – avrebbero intimato alla donna ancora stesa a terra senza nemmeno scendere dal furgone. A quel punto il gruppo di religiose avrebbe tirato dritto evitando di fermarsi per prestare aiuto alla persona ferita. Un comportamento sempre sbagliato in questi casi (e anche punibile), ma che è ancora più inaccettabile se a compierlo sono delle suore.

Suore investono una donna sulle strisce pedonali: la testimonianza

A parlare dell’accaduto sono stati anche alcuni importanti quotidiani italiani come ‘Il Messaggero’ e ‘La Repubblica’, giornale al quale la 34enne ha anche rilasciato importanti dichiarazioni: “Mi hanno presa a un fianco e mi hanno detto che non mi ero fatta niente come se stessi facendo finta, sostenendo anche non stessi attraversando sulle strisce, prima di andare via”. I carabinieri stanno ancora verificando l’accaduto, sentendo le testimonianze di alcuni passanti.