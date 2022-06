Furgone in fiamme in galleria sulla A10: chiuso tratto tra Andora e Albenga

Nella galleria Vallon d'Arme, sull'autostrada A10, un furgone è andato in fiamme. Al momento vi sono ancora disagi alla viabilità.

Sull’autostrada A10, in Liguria, un furgone è andato a fuoco causando problemi alla viabilità. Dall’ultimo aggiornamento fornito da Il Secolo XIX risultano esserci ancora code di automobili.

Furgone in fiamme in galleria sulla A10: non ci sono vittime

Il furgone che ha preso fuoco viaggiava in direzione Francia, nel tratto di autostrada tra Albenga ed Andora. Il mezzo incendiato si trovava sotto la galleria Vallon d’Arme. Fortunatamente non ci sono vittime né feriti. Come riporta l’Ansa, tre camionisti e tre persone rimaste ferme a bordo dei mezzi in galleria sono lievemente intossicati e sono stati assistiti dal personale delle ambulanze inviate sul posto.

Le code, i tratti di strada chiusi e i soccorsi

Sulla A10 vi sono ancora code di almeno 4Km tra San Bartolomeo e Andora e 3Km tra Borghetto e Albenga. Il tratto tra Imperia Est e Albenga è chiuso al traffico. La circolazione è ripresa intorno alle 10.30 di stamattina, 28 giugno 2022. Sul luogo dell’incendio sono giunto i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e spento le fiamme e la polizia stradale, personale della Concessionaria autostradale.