Furto a Parma: sparito il Renoir 'Les Poissons' dalla Fondazione Magnani-Rocca

Nei giorni scorsi la Fondazione Magnani-Rocca, nella frazione di Mamiano di Traversetolo (Parma), è stata teatro di un furto che ha sottratto alla fruizione pubblica uno dei pezzi più rilevanti della sua collezione: il dipinto Les Poissons di Pierre-Auguste Renoir. Le prime ricostruzioni parlano di malviventi che si sarebbero introdotti nella Villa dei Capolavori e sono riusciti a portare via l’opera custodita nella sala dedicata agli impressionisti.

La notizia ha subito acceso l’attenzione degli esperti e del pubblico: si tratta di un olio su tela realizzato nel 1917, di dimensioni contenute (40×51,5 cm) ma di grande valore storico e commerciale, stimato in diversi milioni di euro. Le autorità competenti, in particolare i Carabinieri, hanno avviato le indagini per ricostruire modalità, movente e eventuali vie di affaccio sul mercato nero dell’arte.

Il furto e le prime indagini

Secondo quanto emerso dalle fonti, il quadro è stato sottratto alcuni giorni fa da ladri che, coperti e presumibilmente organizzati, hanno agito all’interno della villa-museo. Gli investigatori stanno esaminando la scena, ascoltando testimoni e verificando ogni elemento utile per il recupero del dipinto. Il fatto che l’opera fosse esposta in una delle sale finali del percorso espositivo, la Sala Impressionisti, rende particolarmente delicata la ricostruzione dei movimenti compiuti dai malintenzionati.

Le ricostruzioni iniziali

Le prime ipotesi parlano di un’azione rapida e mirata: i ladri avrebbero individuato l’opera e l’avrebbero asportata senza provocare danni visibili ad altre sezioni espositive. Gli investigatori valutano tutte le piste, dalla vendita clandestina a singoli collezionisti privati, tenendo conto del fatto che Les Poissons è facilmente riconoscibile e difficile da piazzare sul mercato ufficiale. In questo contesto il lavoro dei Carabinieri è rivolto anche a contatti con istituzioni culturali e circuiti internazionali anti-traffic.

Perché ‘Les Poissons’ è così importante

L’opera incarna la fase matura del percorso artistico di Renoir, spesso indicata come il periodo di Cagnes-sur-Mer, quando l’artista, nonostante i problemi fisici dovuti all’artrite deformante, sperimentò una nuova classicità fatta di volumi più solidi e colori caldi. Les Poissons trasforma una natura morta in un gioco di luce e materia che oggi rappresenta una testimonianza preziosa della sua produzione degli ultimi anni. Per questo motivo la perdita non è soltanto economica ma anche culturale.

Provenienza e legame con la Villa

Il dipinto faceva parte della collezione personale di Luigi Magnani, che l’acquistò per la sua residenza privata e lo mantenne fino alla sua morte nel 1984. Con la nascita giuridica della Fondazione e l’apertura al pubblico della Villa dei Capolavori nel 1990, Les Poissons è rimasto esposto come elemento stabile del percorso per 36 anni, diventando un punto di riferimento per gli appassionati della pittura francese presenti nella raccolta.

Il valore per il patrimonio e le possibili conseguenze

Il furto mette in luce la vulnerabilità del patrimonio culturale e solleva interrogativi sulla protezione di opere d’arte di grande pregio. Al di là della stima economica, la sottrazione di un’opera come Les Poissons determina una perdita per la comunità e per la storia della collezione. Le istituzioni coinvolte hanno ricordato che ogni informazione utile può contribuire al ritrovamento: è fondamentale che chiunque abbia notizie si rivolga alle autorità competenti.

La Fondazione Magnani-Rocca, luogo che ospita capolavori di autori come Monet, Cézanne e la collezione più significativa di Giorgio Morandi, continua a collaborare con gli inquirenti nella speranza di recuperare il dipinto e riportarlo alla pubblica fruizione. La vicenda è ancora aperta e il recupero dell’opera rimane la priorità per conservare l’integrità culturale della Villa dei Capolavori.