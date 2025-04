Furto aggravato in gioielleria: arrestati due ladri ad Ancona

Due cittadini stranieri colti in flagrante mentre tentavano di rubare gioielli in oro

Il tentativo di furto

Il 6 aprile, i carabinieri di Ancona hanno sventato un tentativo di furto aggravato ai danni di una gioielleria nel quartiere Piano. I militari, durante un normale pattugliamento, hanno notato la serranda d’ingresso forzata e la porta blindata sfondato. Avvicinandosi al negozio, hanno sorpreso due individui, con il volto coperto da passamontagna, intenti a infrangere le vetrine espositive interne per rubare preziosi monili in oro.

Arresto in flagranza

Immediatamente bloccati, i due ladri sono stati immobilizzati dai carabinieri. Durante la perquisizione, sono stati trovati in possesso di vari arnesi da scasso e di due borsoni contenenti diversi gioielli in oro, già pronti per essere portati via. La prontezza dei militari ha impedito che il furto andasse a buon fine, evitando così una significativa perdita economica per il proprietario della gioielleria.

Il valore della refurtiva

La refurtiva recuperata dai carabinieri è stata valutata in circa 140mila euro. I gioielli, una volta restituiti al legittimo proprietario, hanno rappresentato un importante successo per le forze dell’ordine, che hanno dimostrato la loro efficacia nel contrastare la criminalità. Questo episodio mette in luce non solo l’operato dei carabinieri, ma anche l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per garantire la sicurezza nelle nostre comunità.