G20, raggiunto l’accordo sul clima. Biden: “Le democrazie sanno dare soluzioni solide”

"Le democrazie sono in grado di fornire soluzioni solide", così il Presidente degli Usa Joe Biden al G20 di Roma. Raggiunto inoltre l'accordo sul clima.

Un’altra giornata di lavoro intensa quella che in queste ultime ore si sta tenendo al G20 di Roma dove i grandi del pianeta hanno discusso di clima, di pandemia e non solo. Al centro dei lavori finali è proprio l’emergenza climatica e la necessità di tagliare le emissioni.

Proprio su quest’ultimo punto è stato trovato un accordo. Il tetto massimo per il riscaldamento globale è stato fissato a 1,5 gradi, mentre entro il 2050 dovrà essere raggiunto il tetto delle zero emissioni. “Vinciamo o falliamo insieme”, ha dichiarato il Premier Draghi.

G20 Draghi Biden, Documento finale: “Su taglio emissioni terremo conto di circostanze nazionali”

Il comunicato finale, sul fronte della riduzione delle emissioni, terrà conto dei singoli Paesi: “Ci impegniamo a ridurre significativamente le nostre emissioni collettive di gas serra, tenendo conto delle circostanze nazionali e rispettando i nostri NDC (gli impegni presi da ogni Paese)”.

Il documento precisa inoltre che: “Riconosciamo che le emissioni di metano rappresentano un contributo significativo al cambiamento climatico e riconosciamo, in base alle circostanze nazionali, che la sua riduzione può essere uno dei modi più rapidi, fattibili ed economici per limitarlo”.

G20 Draghi Biden, Merkel: “Siamo più ambiziosi rispetto all’accordo di Parigi”

La cancelliera tedesca Angela Merkel, intervenendo alla sessione di lavoro del G20 ha evidenziato come l’ambizione è stata, se possibile ancora maggiore rispetto a quanto raggiunto con l’accordo di Parigi: “Stiamo mandando un messaggio molto chiaro: siamo ancora più ambiziosi rispetto all’Accordo di Parigi”.

G20 Draghi Biden, “Le democrazie sono in grado di dare soluzioni solide”

Ad intervenire ancora una volta ai lavori è stato il Presidente degli USA Joe Biden che durante un incontro con Ursula Von der Leyen ha affermato: “Continueremo insieme a dimostrare al mondo che le democrazie sono in grado di dare soluzioni solide ai problemi […] “Siamo i più stretti tra gli amici e i partner e lavoreremo insieme per risolvere le sfide del 2021”, ha concluso.

G20 Draghi Biden, Draghi: “Crisi climatica è il problema decisivo dei nostri tempi”

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, durante il suo nuovo intervento nella seconda giornata di lavori al G20 di Roma, ha messo in evidenza come sia importante essere responsabili non frenando al contempo le ambizioni: “La crisi climatica è il problema decisivo dei nostri tempi. Mette in pericolo il nostro sostentamento, minaccia la nostra prosperità, mette a rischio il nostro futuro.

Con lo scioglimento dei ghiacciai, l’innalzamento del livello del mare e gli eventi meteorologici estremi che si verificano sempre più frequentemente, ci troviamo di fronte a una scelta semplice. Possiamo agire ora o pentircene in seguito […] Con l’accordo di Parigi, ci siamo impegnati ad affrontare collettivamente il riscaldamento globale. Ma i passi in avanti che abbiamo intrapreso da allora si sono rivelati insufficienti. Gli scienziati ci dicono che – con le politiche attuali – le conseguenze del cambiamento climatico per l’ambiente e la popolazione mondiale saranno catastrofiche. Il costo dell’azione – per quanto alto possa sembrare – è banale rispetto al prezzo dell’inerzia”.

Il Premier ha inoltre fatto pressione affinché si investa il più possibile nelle energie rinnovabili. Ha tuttavia aggiunto: “Dobbiamo anche assicurarci di utilizzare le risorse disponibili con saggezza, e quindi dobbiamo essere in grado di adattare le nostre tecnologie e anche i nostri stili di vita a questo nuovo mondo. E mentre ci muoviamo verso questi obiettivi, dobbiamo aiutare i paesi di tutto il mondo ad affrontare il cambiamento climatico e ad adattarsi ai suoi effetti”.

Sulle preoccupazioni espresse dai Paesi emergenti, Draghi ha fatto un ulteriore passo avanti affermando quanto sia importante ascoltare, non frenando al contempo le ambizioni: “Le economie emergenti provano risentimento per i paesi ricchi, per quanto hanno inquinato in passato, e chiedono aiuti finanziari per essere sostenuti in questa transizione si chiedono anche se gli impegni che prenderemo siano davvero credibili, visti i nostri fallimenti precedenti. Dobbiamo ascoltare queste preoccupazioni e agire di conseguenza, ma non possiamo sacrificare la nostra ambizione collettiva”

Infine ha fatto notare come anche i privati debbano fare la loro parte nella lotta ai cambiamenti climatici: “I governi possono fissare obiettivi a breve e lungo termine e garantire stabilità politica, finanziaria e normativa. Ma non possono fare tutto le aziende private accelerano la diffusione delle tecnologie pulite, promuovono l’innovazione e promuovono la produzione su larga scala. Il finanziamento pubblico aiuta ad attrarre finanziamenti verdi e a ridurre i rischi per gli investimenti del settore privato. I partenariati pubblico-privati uniscono le due realtà. Dobbiamo sostenere le iniziative private che inseriscono priorità sociali e ambientali nei loro modelli di produzione”.