Cade il governo dopo 14 anni di stessa presidenza in Gabon: colpo di Stato militare in atto.

In Gabon un gruppo di militari ha dichiarato nulle le recenti elezioni, definendole “truccate”, e proclamando il colpo di Stato nel Paese.

Colpo di Stato in Gabon

In Gabon un gruppo di soldati ha annunciato, attraverso un comunicato stampa letto sul canale televisivo statale, l’annullamento delle elezioni e lo scioglimento di «tutte le istituzioni della Repubblica» del paese dell’Africa centrale. Le ultime votazioni avevano riconfermato con il 64,27% dei voti, per il terzo mandato presidenziale, Ali Bongo Ondimba, al potere da 14 anni.

L’opposizione politica aveva subito etichettato come «truccate» le elezioni, che hanno riconfermato al potere la famiglia Ondimba per il 53esimo anno di fila. Così i militari sono intervenuti, a nome del Comitato per la transizione e il ripristino delle istituzioni:

«Abbiamo deciso di difendere la pace ponendo fine all’attuale regime, un governo irresponsabile e imprevedibile che provoca un continuo deterioramento della coesione sociale e che rischia di portare il Paese nel caos».

Chiuse anche le frontiere nazionali fino a nuovo ordine a causa del colpo di Stato.

Il commento del ministero degli Esteri italiano

Il ministero degli Esteri, che sta seguendo la situazione in Gabon, ha invitato alla prudenza gli italiani che si trovano nel Paese. Questo il comunicato