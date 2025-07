Quando Gabriele Corsi ha deciso di rinunciare alla proposta Rai per affiancare Mara Venier nella nuova stagione del contenitore domenicale, in molti si sono chiesti cosa potesse esserci davvero dietro quel no a Domenica In.

Gabriele Corsi e il dietrofront sulla proposta domenicale della Rai

Era tutto pronto. Palinsesto annunciato, coppia inedita con Mara Venier, e una nuova avventura su Rai 1 che sembrava fatta apposta per lui.

Poi, all’improvviso, il passo indietro. Gabriele Corsi si sfila dal progetto legato alla trasmissione della domenica. Senza grandi clamori. Ma il silenzio, si sa, fa rumore.

Le prime voci parlavano di soldi. Di un cachet troppo basso, di un’offerta che non valeva la candela. Ma è lo stesso Corsi – o meglio, il suo management – a stoppare tutto. Lo fa con una nota firmata da MN e dal presidente Chiaramonte. Nessuna questione economica, dice. “Mai come questa volta i soldi non c’entrano nulla”.

Il vero motivo? Semplice e un po’ spiazzante. Il progetto iniziale sarebbe stato cambiato. Radicalmente. Troppo, forse. E Corsi, davanti a una proposta stravolta, ha scelto di fare un passo di lato. “Lecito”, scrive la nota. Lecito per la Rai cambiare idea, lecita la sua reazione.

Ma restano dubbi. Come mai un cambiamento tanto netto? E cosa davvero non tornava? Per ora, la risposta è: nessuna risposta.

Gabriele Corsi e il caso sulla co-conduzione mancata a Domenica In

L’affare Domenica In si complica. Dopo la rinuncia di Gabriele Corsi, è Mara Venier a rompere il silenzio. Lo fa con una storia su Instagram. Breve. E subito cancellata. Ma basta e avanza. La conduttrice condivide un trafiletto de La Stampa, in cui si ipotizza che il no di Corsi sia legato al cachet. Troppo basso. Non abbastanza per dire sì.

Un’uscita social che pesa, specie perché arriva dopo settimane in cui Venier aveva scelto il silenzio. E perché alimenta — anziché spegnere — le voci. La tensione dietro le quinte, stando a quanto risulta a Fanpage, non sarebbe solo economica. Pare che il nome di Gabriele Corsi sia stato scelto dalla Rai senza consultare Venier. Che avrebbe preferito qualcun altro. Tommaso Cerno, forse.

Corsi ha fatto un passo indietro. Venier resta da sola. E lo stop al suo possibile approdo fisso a Che Tempo Che Fa potrebbe essere parte dello stesso puzzle. Nulla è confermato. Ma qualcosa, ormai, si è incrinato. E tutti fingono che non sia successo nulla.