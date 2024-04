Gaffe di Sangiuliano sul Times Square a Londra: il ministro si difende

Dopo aver confuso la collocazione di Times Square che da New York è stata trasferita a Londra, il ministro Sangiuliano si è giustificato su quanto dichiarato parlando di un lapsus.

È passato soltanto un giorno dalla gaffe del ministro della Cultura Sangiuliano che, durante un intervento, ha fatto un po’ di confusione, collocando Times Square a Londra. Uno strafalcione che ha attivato subito le ilarità dei social, che sono stati inondati di post ironici. Ma sulla questione è tornato ad esprimersi proprio il ministro, parlando di un semplice lapsus.

Il fatto

Il tutto è avvenuto quando il ministro della Cultura ha avuto modo di parlare della nuova passeggiata ai Fori imperiali, a Roma, discutendo dei luoghi simbolo non solo della città, ma anche delle altre capitali sparse per il mondo. Ed è a questo punto che, citando Londra, Sangiuliano ha dichiarato “Quando uno pensa a Londra gli viene in mente Times Square“.

Un errore che non è passato inosservato soprattutto sui social, dove queste parole sono state riprese per creare post ironici su quanto dichiarato dal ministro. Il trend più popolare sembra essere l’hashtag “#TimesSquare” dove vengono pubblicate volontariamente immagini di luoghi errati e che nulla hanno a che fare con la piazza sita a New York.

Le parole del ministro

In merito alla questione è tornato a parlare il ministro, sottolineando come, essenzialmente, l’errore sia stato causato dall’emozione del momento. Essenzialmente, Sangiuliano ha ribadito che si è trattato semplicemente di un lapsus e nulla più.