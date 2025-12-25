Galina Timchenko accusata di reati legati a Meduza e rischia la prigione

Galina Timchenko, la fondatrice e editrice della testata giornalistica Meduza, sta affrontando accuse severe che potrebbero tradursi in una condanna a cinque anni di carcere. Queste accuse derivano dalla designazione di Meduza come organizzazione indesiderata da parte della Procura generale russa, un’etichetta che ha reso illegali le operazioni della testata nel paese.

Le autorità russe sostengono che Timchenko abbia organizzato e gestito le attività di un’agenzia indesiderata, violando così le leggi nazionali. Secondo la normativa russa, chiunque abbia legami con tali organizzazioni può affrontare pene di reclusione fino a quattro anni, mentre i leader possono essere condannati fino a sei anni. Le accuse nei suoi confronti si sono intensificate dopo che, nel giugno, un tribunale di Mosca l’ha multata per aver partecipato alle attività di Meduza.

La storia di Galina Timchenko

Fino al 2014, Timchenko ha ricoperto il ruolo di editor-in-chief del sito di notizie Lenta.ru, ma è stata costretta a lasciare il suo lavoro a causa di un cambio di proprietà legato al governo russo. Dopo il suo allontanamento, ha deciso di trasferirsi in Lettonia, dove ha fondato Meduza, un portale di notizie che ha cercato di mantenere viva l’informazione indipendente nonostante le crescenti restrizioni imposte in Russia.

Le accuse nei suoi confronti

I pubblici ministeri, come riportato dalla testata exiled Mediazona, sostengono che Timchenko abbia creato Meduza per esprimere odio e disprezzo nei confronti del sistema politico russo e delle sue politiche interne ed estere. Inoltre, hanno affermato che ha continuato a operare l’agenzia anche dopo che era stata designata come indesiderata, cercando di mantenere la sua influenza all’interno della Russia, anche attraverso un’app mobile che elude le restrizioni locali.

La difesa di Timchenko e il contesto della libertà di stampa

Il legale di Timchenko ha chiesto l’assoluzione della sua assistita, sostenendo che le accuse rappresentano una violazione del suo diritto costituzionale alla libertà di espressione. Questo caso mette in luce le crescenti difficoltà affrontate dal giornalismo indipendente in Russia, dove la libertà di stampa è costantemente minacciata da leggi repressive e da un clima di paura.

La situazione è ulteriormente complicata dalla recente designazione di The Moscow Times come organizzazione indesiderata, il che ha portato a un clima di crescente repressione nei confronti di chi cerca di fornire informazioni imparziali e accurate sulla situazione russa. Gli organi di governo giustificano queste misure sostenendo che i media indipendenti discreditano le decisioni delle autorità, mentre i giornalisti difendono il loro diritto a informare liberamente.

Un appello alla solidarietà

In un messaggio ai lettori, i giornalisti di The Moscow Times hanno sottolineato l’importanza del supporto pubblico per continuare a resistere a queste ingiustizie. Ogni contributo, anche minimo, è vitale per sostenere il giornalismo libero e indipendente in Russia, e per contrastare i tentativi di silenziare le voci critiche.

In conclusione, il caso di Galina Timchenko non è solo una questione legale, ma rappresenta una battaglia più ampia per la libertà di espressione e per il diritto di informare in un contesto sempre più oppressivo. La situazione in Russia continua a evolversi, e gli occhi del mondo sono puntati su come questa storia si svilupperà nei prossimi mesi.