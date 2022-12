Gallarate, incendio divampa in un'abitazione: morta una donna di 78 anni

Un incendio è divampato in un appartamento di Gallarate, in provincia di Varese, coinvolgendo otto persone.

Una di esse, una donna di 78 anni proprietaria dell’abitazione, è morta a causa delle fiamme.

Otto persone coinvolte nell’incendio, una vittime e sette in condizioni non gravi

Le fiamme hanno avvolto l’appartamento, che si trova in una palazzina in via Leonardo da Vinci, rapidamente, forse a causa dell’ossigeno che la vittima utilizzava a causa di una patologia di cui soffriva, e non hanno lasciato scampo alla donna.

Altre sette persone sono state portate al pronto soccorso, ma nessuna sarebbe in condizioni gravi.

Ancora da accertare le cause dell’incendio divampato a Gallarate

Sul posto sono accorsi diversi mezzi dei Vigili del fuoco, sia dal Varesotto che dalla città metropolitana di Milano, insieme al personale del 118 e alla Polizia di Stato.

La palazzina in cui si trova l’appartamento è stata evacuata per precauzione ma, dopo aver domato le fiamme, è stata nuovamente dichiarata agibile.

Per capire le reali cause dell’incendio, saranno effettuati accertamenti più approfonditi.

