Merano, incidente nei pressi dei mercatini di Natale: un lampione cede e colpisce un passante

A Merano, nella provincia autonoma di Bolzano, un uomo è stato protagonista di un incidente che ha dell’incredibile.

Incredibile incidente a Merano: un passante viene colpito da un lampione

Poco prima delle 15 di venerdì 2 dicembre 2022, sul Lungopassirio, dietro ai mercatini di Natale, un lampione è improvvisamente caduto, colpendo sulla testa un passante.

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul luogo dell’incidente sono accorsi la Croce rossa, il medico rianimatore, le forze dell’ordine e i Vigili del fuoco. Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo colpito dal lampione è stato portato in ospedale.

Secondo quanto emerso dai primi rilievi, il palo che sosteneva la lampada era stato corroso dalla ruggine. Il lampione, come mostrato dalle immagini diffuse, è fuoriuscito completamente dal suolo.

Il Pd chiede chiarezza: “L’ente comunale deve controllare l’illuminazione pubblica”

I consiglieri comunali del Partito democratico Daniele Di Lucrezia e Daniela Rossi Saretto hanno depositato un’interrogazione in cui si legge: “Secondo quanto riportato dai media pare emergere da primi rilievi che il palo della luce fosse corroso dalla ruggine.

È responsabilità dell’ente comunale, attraverso l’assessorato competente, monitorare regolarmente i pali dell’illuminazione pubblica e di sostituirli allorquando costituiscono un potenziale pericolo per i cittadini”.

I consiglieri desiderano quindi sapere la “frequenza di controllo, monitoraggio e manutenzione prevista per i pali dell’illuminazione pubblica; conoscere la data in cui il palo è stato controllato e l’esito che la valutazione ha restituito”, così come le misure che l’amministrazione comunale intende adottare “per evitare che gravi

fatti simili accadano nuovamente e se la stessa abbia intenzione di procedere ad un controllo straordinario più approfondito dei lampioni presenti sul territorio comunale”.

