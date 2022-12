Teramo, anziano di 87 anni investito da un’auto: morto sul colpo

Una vettura ha investito un anziano di 87 anni in viale Roma, a Corropoli, in provincia di Teramo. La vittima è morta sul colpo.

L’87enne Italo Cornacchia è deceduto dopo essere stato falciato da una Citroen C1. La drammatica vicenda si è consumata nella mattinata di venerdì 2 dicembre, intorno alle ore 11:00, su viale Roma, a Corropoli, paesino situato in provincia di Teramo. Al momento dell’incidente, pare che la vittima stesse camminando sul ciglio della strada.

L’impatto con la vettura, alla cui guida si trovava un uomo di 72 anni che come Cornacchia viveva a Corropoli, è stato talmente violento da causare la morte sul colpo dell’anziano.

A lanciare l’allarme contattando i sanitari del 118 è stata una donna che vive in viale Roma e ha assistito impotente al sinistro. Sul posto, quindi, si è prontamente recata un’ambulanza del 118 di Sant’Omero. Al loro arrivo, tuttavia, i paramedici non hanno potuto far altro se non dichiarare l’avvenuto decesso dell’87enne.

Il conducente della C1, invece, è stato soccorso da un secondo mezzo sopraggiunto sul luogo in quanto colto da un malore.

Dinamica dell’incidente

In viale Roma, oltre al 118, si sono recati anche i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi necessari e stanno indagando al fine di determinare l’esatta dinamica dell’incidente. In attesa di fare luce sull’accaduto, il 72enne è stato sottoposto all’esame di alcol test e drug test: le forze dell’ordine sono in attesa dei risultati che dovrebbero essere comunicati entro la giornata di sabato 3 dicembre.

Intanto, il pm di turno ha disposto il sequestro del veicolo incidentato e il trasferimento della salma di Cornacchia presso l’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo. Nella giornata di sabato 3, verrà stabilito se chiedere un’autopsia o procedere con la restituzione del corpo alla famiglia.

A seguito dell’incidente, la strada è stata chiusa per circa due ore al fine di consentire alle autorità di svolgere tutte le operazioni necessarie.