Minacce di morte e immagini di armi nelle email: clima di tensione attorno al caso Garlasco. Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio – il 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco – ha denunciato ai carabinieri di Abbiategrasso una serie di messaggi intimidatori ricevuti nei giorni scorsi. Sul caso drammatico sono intervenuti anche i legali di Alberto Stasi.

Garlasco, le nuove dichiarazioni choc del legale Lovati

Nel corso delle trasmissioni Il Diario del giorno e Quarto Grado, l’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, ha commentato gli ultimi sviluppi sul caso Garlasco. Il legale non esclude l’ipotesi che Chiara Poggi possa essere stata uccisa da un sicario, forse legato al Santuario delle Bozzole, a pochi passi dall’abitazione della vittima.

A fronte della testimonianza che collocherebbe Sempio proprio al Santuario insieme a Chiara, Lovati ha dichiarato che al suo assistito non risulta di aver mai frequentato né quel luogo né l’oratorio, precisando che Sempio si sarebbe sempre dichiarato contrario al cattolicesimo.

L’avvocato Massimo Lovati ha espresso una posizione netta sul ruolo di Alberto Stasi nel delitto di Garlasco. Secondo il legale, il racconto fornito da Stasi sarebbe falso, ma non frutto della sua volontà: Lovati ipotizza che Stasi sia stato strumentalizzato da un’organizzazione criminale, costretto a mentire sotto minaccia per coprire altri. A sostegno della sua tesi, cita diverse incongruenze nelle dichiarazioni di Stasi, come la presunta scalata del muretto, la descrizione di Chiara ancora in agonia, e il fatto che le sue scarpe risultassero pulite nonostante la scena del crimine.

“Io non ho né prove, né indizi. È solo di una ricostruzione mia, suggestiva, come avvocato criminologico. Però voglio rilevare che neanche contro il mio cliente Sempio ci sono prove e indizi, eppure è sottoposto a un procedimento penale. È tutto fumo”.

Garlasco, l’avvocata di Sempio: “Minacciata di morte”.

Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio, avrebbe ricevuto minacce di morte e per questo ha sporto denuncia ai carabinieri di Abbiategrasso. La penalista, che difende il 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, avrebbe ricevuto diverse email intimidatorie, una delle quali conteneva immagini di armi, tra cui un fucile a pompa, pinze e martelli, come riportato dall’agenzia Agi.

Le intimidazioni sarebbero riconducibili alla sua scelta di rappresentare Sempio, insieme al collega Massimo Lovati. In uno dei messaggi, il mittente avrebbe dichiarato l’intenzione di uccidere sia la legale sia il suo cliente.

Garlasco, le minacce e l’appello dei legali di Stasi

I legali di Alberto Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, hanno espresso dispiacere per quanto accaduto e manifestato piena vicinanza alla squadra difensiva di Andrea Sempio.