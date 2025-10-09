Massimo Lovati, avvocato di Sempio, è finito al centro della bufera negli ultimi giorno. Indagato per diffamazione aggravata, ha anche rilasciato alcune parole a Fabrizio Corona e, ora, teme che i Sempio vogliano licenziarlo.

Massimo Lovati indagato per diffamazione aggravata

Lo studio Giarda ha querelato l’avvocato Massimo Lovati che ora è indagato per diffamazione aggravata in seguito ad alcune sue dichiarazioni risalenti al 13 marzo scorso che, secondo i Giarda, sono state “diffamatore e calunniose” nei loro confronti.

A “Mattino Cinque” però, il legale ha confermato quando aveva detto a marzo e cioè che “credo che l’indagine del 2017 sia stato frutto di una macchinazione.” Ora però, dopo la denuncia e dopo le dichiarazioni rilasciate a Fabrizio Corona, Lovati teme che i Sempio vogliano sollevarlo dall’incarico.

Garlasco, l’avvocato Massimo Lovati: “Temo di essere licenziato dai Sempio”

Federica Panicucci a “Mattino Cinque” ha intervistato Massimo Lovati, finito al centro della bufera e che, come detto da lui stesso, rischia di essere licenziato dai Sempio: “penso che potrebbero sollevarmi dall’incarico, ma io vorrei continuare. Stasera ci incontreremo. Non ho sentito l’avvocato Taccia, i Sempio potrebbero continuare solo con lei o con un altro collega. Non faccio passi indietro, vorrei restare al mio posto.” Quando la Panicucci gli ha chiesto se si rendesse conto della gravità delle parole da lui dette a Fabrizio Corona, il legale ha risposto di sì e ha chiesto scusa. Poi ha aggiunto che “le mie parole sono frutto di una macchinazione scenica. Non ero io parlare, ma un personaggio di una fiction.”