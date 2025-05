Nel clima di grande attenzione che circonda il caso Garlasco, si è aggiunta una nuova voce di rilievo: Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, noto per le sue posizioni spesso controverse, si è presentato davanti alla Procura di Pavia per esprimere il suo sostegno ad Alberto Stasi, l’uomo imputato per l’omicidio avvenuto nel 2007.

Corona ha ribadito con forza l’innocenza di Stasi, indicando invece altri possibili responsabili. Le sue dichiarazioni hanno riacceso il dibattito mediatico e giudiziario su uno dei casi più discussi degli ultimi anni.

La posizione di Fabrizio Corona sul caso Garlasco

Per Fabrizio Corona, Alberto Stasi, condannato per il delitto di Garlasco, è innocente. L’ex re dei paparazzi lo aveva già affermato nel suo format Falsissimo, e lo ha ribadito anche ai giornalisti davanti alla Procura di Pavia nel giorno degli interrogatori. Corona ha sostenuto che i colpevoli sarebbero più di quattro.

Garlasco, Fabrizio Corona difende Stasi: le dichiarazioni choc davanti ai giornalisti

Intervistato dai giornalisti su chi fossero i responsabili del delitto di Garlasco, Corona ha spiegato che una persona, individuata nell’avvocato Antonio De Rensis – difensore di Stasi – avrebbe condotto per tre anni delle investigazioni abusive, durante le quali avrebbe scoperto che i veri colpevoli sarebbero più di quattro persone, escludendo però Alberto Stasi.

Secondo Corona, questa ipotesi sarebbe confermata da alcune prove oggettive che sarebbero state portate al procuratore di Pavia, Fabio Napoleone. Tuttavia, l’ex paparazzo ha precisato che le prove ottenute in modo irregolare non possono essere utilizzate in tribunale.

I giornalisti hanno chiesto a Fabrizio Corona chi gli avesse fornito quelle informazioni, ma lui ha evitato di rivelare la fonte, limitandosi a definire la persona “una fonte certa”.