Fabrizio Corona, nel suo podcast “Falsissimo“, ha parlato del delitto di Garlasco. Ecco cosa ha detto il re dei paparazzi.

Fabrizio Corona sul delitto di Garlasco

Anche Fabrizio Corona ha voluto dire la sua sul delitto di Garlasco, dopo che il caso per l’omicidio di Chiara Poggi è stato riaperto e che vede, per il momento, Andrea Sempio come indagato.

Negli ultimi giorni sono tornate nel mirino anche le gemelle Cappa, e proprio oggi saranno interrogati Stasi, Sempio e Marco Poggi. Nel corso della puntata di “Falsissimo“, Fabrizio Corona ha detto che secondo lui Alberto Stasi è innocente e che i colpevoli sarebbero quattro.

Caso Garlasco, Corona: “Stasi innocente, quattro colpevoli”

Ecco cosa ha detto Fabrizio Corona sul caso di Garlasco nel suo podcast “Falsissimo”: “a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, le domande irrisolte sono ancora troppe. Dietro questa vicenda ci sono omissioni, errori, verità mai dette, soprattutto da parte della Procura di Pavia. Ho rischiato tutto per raccontarvi, come sempre, la verità. Stasi è in carcere ingiustamente. Entro l’estate verranno arrestate probabilmente tantissime persone. Il Procuratore ha capito che Stasi probabilmente non è il colpevole. La mattina dell’omicidio, a casa di Chiara Poggi c’erano minimo quattro persone. Stasi non è il colpevole, lo dicono queste notizie certe che ho. Finalmente dopo 18 anni si riscrive la storia di un processo.”