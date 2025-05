La Procura Generale di Milano si sarebbe nuovamente espressa a sfavore dell’attuale semilibertà di Alberto Stasi che al momento esce dal carcere dove è rinchiuso a scontare la pena per l’omicidio di Chiara Poggi per andare al lavoro in un’azienda milanese in qualità di contabile.

Perché la Procura Generale vorrebbe la rimozione

La Procura Generale di Milano si è già espressa a sfavore della semilibertà di Alberto Stasi nell’udienza del 9 aprile scorso ma questa è stata rigettata. Difatti Stasi continua ad usufruire del lavoro esterno, ottenuto nel 2023 e della possibilità di uscire dal carcere a partire dall’11 aprile di quest’anno, come riporta TgCom24.

Stasi dal canto suo si è sempre dimostrato innocente ed ha dimostrato empatia verso Chiara Poggi e che di conseguenza possa continuare ad usufruire di queste opportunità concesse dal carcere di Bollate dove è rinchiuso.

Tutta colpa dell’intervista concessa a “Le Iene”

Il punto di vista della Procura Generale a sfavore della semilibertà è relativo all’intervista concessa al programma televisivo “Le Iene” che non era stata annunciata.

In completa opposizione a questo pensiero l’avvocato di Stasi che si dice tranquillo perché la posizione di Stasi era già stata valutata, a suo supporto anche le parole del direttore del carcere di Bollate che ha ammesso relativamente all’intervista – “stata registrata durante il permesso premio”, il 22 marzo, e che “non si sono rilevate, pertanto, infrazioni alle prescrizioni”.

Di conseguenza questo punto di vista, per i difensori di Stasi, rappresenterebbe un problema relativo alle norme di riferimento perchè starebbe continuando a perseguire la linea già avuta in udienza ad Aprile.