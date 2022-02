Gavinuccio Canu scomparso, di lui non si hanno più notizie dall'8 febbraio 2022. L'uomo è sparito nel nulla a Sassari, in Sardegna.

Gavinuccio Canu, nella tarda mattinata dell’8 febbraio, è uscito di casa senza avvisare nessuno né portandosi dietro il cellulare. L’abitazione si trova a Li Punti, frazione di Sassari, in Sardegna.

Di lui si sono perse completamente le tracce, a parte un avvistamento avvenuto alcune ore dopo in zona Pian d’Anna a Sassari, seduto su un muretto nei pressi del palazzo delle imposte. Sono quasi dieci giorni che il signor Canu risulta scomparso, i suoi parenti e amici si stanno prodigando nelle ricerche.

Scomparso Gavinuccio Canu, l’appello del padre

Gavinuccio Canu è un cantautore e musicista, pare che avesse ottimi rapporti con i genitori e soprattuto con il padre. Proprio lui ha voluto lanciare un appello durante l’ultima puntata di “Chi l’ha visto”. “A me manca il braccio destro, se mi vedi ricordati che babbo ti vuole sempre bene. Tutto si risolve”, ha detto commosso l’uomo.

“Stava iniziando una terapia, era in cura ma non era così grave da non poter parlare”, hanno spiegato gli amici di Canu facendo riferimento alla recente scoperta di un’infezione alla lingua, che impediva al cantautore di svolgere quella che per lui è la passione di una vita.

Il giorno della scomparsa avrebbe dovuto sottoporsi a una visita, di cui la famiglia non era a conoscenza.

Gavinuccio Canu scomparso, gli amici: “Forse è sotto shock”

“Forse ha avuto un malore o forse ha perso la memoria in seguito ad uno shock e vaga in giro incapace di intendere e di volere”, ha dichiarato un amico, “in ogni caso non posso credere che un persona come lui, un personaggio con il suo look inconfondibile, conosciuto e stimato da chiunque abbia avuto il piacere di conoscerlo e ascoltarlo suonare e cantare, sia scomparso nel nulla come se niente fosse”.

Alto un metro e 55 centimetri e di corporatura magra, al momento della scomparsa era vestito con indosso giaccone e cappello nero, anfibi neri, occhiali con montatura nera, capelli rasati e barba lunga brizzolata.