Dramma nella notte a Gaza, dove un camion che trasportava aiuti umanitari si è ribaltato: decine i morti.

Gaza, dramma durante consegna aiuti: camion si ribalta, bilancio pesantissimo

Questa notte un camion che trasportava aiuti umanitari a Gaza si è ribaltato nei pressi del campo profughi di Nuseirat. Non è chiaro se il carico fosse destinato a commercianti o a una organizzazione umanitaria ma, secondo le prime ipotesi, si sarebbe ribaltato perché preso d’assalto da una folla che si è radunata attorno al mezzo per fargli cambiare percorso.

Ma ecco le parole di Mahmud Bassal all’Afp: “venti persone sono state uccise e decine sono state ferite intorno a mezzanotte di ieri quando un camion che trasportava aiuti si è ribaltato, mentre centinai di civili attendevano aiuti e beni essenziali.”

Camion ribaltato, Hamas accusa Israele

Come abbiamo visto, sono 20 al momento le vittime accertate dopo che un camion di aiuti umanitari si è ribaltato nella notte a Gaza. Hamas ha accusato Israele per l’assalto, asserendo di come sia l’esercito israeliano a costringere i camion a percorrere strade pericolose al fine di raggiungere i centri di distribuzione degli aiuti umanitari e di “progettare intenzionalmente fame e caos.” Ma ecco il comunicato dell’ufficio stampa di Hamas: “Israele costringe gli autisti a percorrere strade sovraffollate di civili affamati che aspettano da settimane i beni di prima necessità. Questo spesso si traduce in folle disperate che si accalcano attorno ai camion.”