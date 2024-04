Il Wsj ha reso noto che il gruppo palestinese sarebbe pronto per presentare il proprio programma per il raggiungimento di un accordo definitivo sul cessate il fuoco nella Striscia di Gaza.

Hamas presenterà una proposta per il cessate il fuoco a Gaza

Il Wall Street Journal ha letto nella mossa di Hamas l’intenzione di sfruttare le pressioni occidentali su Israele al fine di ottenere un vantaggio nei colloqui. Durante gli ultimi negoziati al Cairo, Washington aveva declinato il proprio piano di pace, che prevedeva un cessate il fuoco di sei settimane. Durante questo periodo Hamas avrebbe rilasciato 40 ostaggi e in cambio avrebbe ottenuto la liberazione di 900 prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri di Tel Aviv.

Negoziati in salita

Il gruppo terroristico ha respinto gran parte della proposta, come riportato dal Wall Street Journal. Le sue richieste non sono cambiate. Si è detto disposto a rilasciare gli ostaggi ancora detenuti a Gaza, in cambio del cessate il fuoco e del ritiro completo e permanente dell’IDF dall’enclave. Di contro Israele si è detto disponibile a discutere la proposta americana, ma non è intenzionato ad interrompere la campagna militare.

Uccisi tre figli del leader di Hamas

Intanto l’esercito israeliano ha rivendicato l’attacco ai figli di Ismail Haniyeh, leader del gruppo palestinese. Il portavoce dell’IDF, Daniel Hagari, ha dichiarato che i caccia hanno attaccato un’auto che trasportava Amir, Hazem e Mohammad Haniyeh, rimasti uccisi nel raid, in cui hanno perso la vita anche tre dei suoi nipoti. Haniyeh ha dichiarato oggi ad Al Jazeera che le vittime stavano visitando alcuni parenti per nel campo profughi di Shati, nel nord di Gaza, in occasione della fine del Ramadan.