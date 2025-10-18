Il corpo è stato consegnato alla Croce Rossa e sarà portato a Tel Aviv per la conferma dell'identità.

Gaza, sotto le macerie è stato trovato da Hamas un altro corpo di un ostaggio israeliano. Il cadavere è stato già consegnato alla Croce Rossa, ora verrà portato a Tel Aviv per la conferma dell’identità.

Gaza, Hamas vuole rispettare l’accordo e consegnare tutti i corpi degli ostaggi

Hamas ha ribadito il suo impegno per riconsegnare a Israele i corpi di tutti gli ostaggi ma, chiede del tempo, poiché: “alcuni di questi corpo sono stati sepolti in un tunnel distrutti dall’occupazione, mentre altri rimangono sotto le macerie degli edifici bombardati e demoliti.

” Ricordiamo che Israele ha avvisato Hamas che, se tutti i corpi non verranno restituiti, ci sarà un nuovo attacco. Nelle scorse ora è stato ritrovato sotto le macerie a Gaza un altro corpo.

Gaza, Hamas trova il corpo di un ostaggio e lo consegna a Israele

Hamas ha trovato, sotto le macerie, il corpo di un altro ostaggio israeliano, corpo che è stato già consegnato alla Croce Rossa, come reso noto dal Primo Ministro come si legge sul Times of Israel. La bara è stata ritirata dalla Croce Rossa a Khan Younis. Dopo l’ispezione da parte dell’idf e una breve cerimonia, la bara è stata portata all’istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv per la conferma che si tratti di un ostaggio. Conferma che è appena arrivata, la salma appartiene al 75enne Eliyahu Margalit, ucciso il 7 ottobre del 2023 nel Kibbutz Nir Oz. Sono ancora 18 i corpi che Hamas deve riconsegnare a Israele.