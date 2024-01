Gaza, aperte vecchie tombe per seppellire nuovi morti

Gaza, aperte vecchie tombe per seppellire nuovi morti

Dopo Nuseirat anche a Rafah non c'è più spazio nei cimiteri: aperte vecchie tombe a Gaza per la sepoltura dei nuovi morti

Nuovi morti a Gaza, aperte vecchie tombe per la sepoltura. Nei cimiteri delle città di Gaza, dopo Nuseirat ora Rafah, non c’è più spazio.

A Gaza il numero dei morti cresce, si aprono vecchie tombe perché non c’è più spazio per la sepoltura

La situazione critica in merito alla sepoltura a Gaza è arrivata già nell’ottobre 2023 quando a Nuseirat, al centro della striscia di Gaza, si aprirono vecchie tombe per le nuove salme.

Gaza nuovi morti, aperte vecchie tombe a Rafah

È di queste ore la notizia che i volontari, presenti nelle zone di guerra, stanno riaprendo vecchie tombe per trovare lo spazio necessario per la sepoltura dei nuovi morti a Rafah. Nonostante ciò, l’esercito israeliano non si ferma, la guerra a sud di Gaza continua incessantemente.

Nuseirat, Rafah e altre città di Gaza hanno aperto vecchie tombe a causa dell’aumento dei morti

La situazione è critica nella Striscia Palestinese e, secondo le stime dell’agenzia umanitaria Oxfam, il tasso di mortalità giornaliero a Gaza è il più alto rispetto a qualsiasi conflitto avvenuto nel XXI secolo. Si contano in media 250 morti ogni 24 ore, oltre 25.000 morti in totale.

Presentati dei dati allarmanti anche da parte di Save the Children, 1000 bambini hanno subito amputazioni, con una media di 10 al giorno.