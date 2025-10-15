L'ammiraglio Brad Cooper ha sottolineato che questa è un'opportunità storica per la pace.

L’accordo di pace tra Hamas e Israele è stato firmato lunedì in Egitto ma, in Palestina, c’è ancora tensione e violenza. Gli Usa infatti si sono rivolti ad Hamas: “Smetta di uccidere palestinesi e si disarmi”

Gaza, Usa contro Hamas: “Smetta di uccidere palestinesi e si disarmi”

L’accordo di pace è stato firmato, gli ostaggi ancora vivi già tutti liberati ma, in Palestina, c’è ancora tensione.

Il comandante del comando centrale Usa, l’ammiraglio Brad Cooper ha infatti chiesto “con urgenza ad Hamas di sospendere immediatamente la violenza e gli spari contro i cittadini palestinesi innocenti, sia nelle zone di Gaza che controlla sia in quelle protette dalle Idf dietro le linee.”

Gaza, Usa contro Hamas: “Questa è un’opportunità di pace storica”

L’ammiraglio Brad Cooper ha, come detto, chiesto con urgenza ad Hamas di smetterla di uccidere palestinesi e, inoltre, in una nota pubblicata sui canali social del Comando, Cooper dice che “questa è un’opportunità storica per la pace. Hamas dovrebbe coglierla ritirandosi completamente, aderendo rigorosamente al piano di pace in 20 punti del presidente Trump e consegnando le armi senza indugi.” Intanto, oggi Hamas ha consegnato quattro salme di ostaggi israeliani alla Croce Rossa inoltre, secondo i media, questa sera ne consegneranno altre cinque.