Gela, 21enne morta dopo aver partorito 2 gemelli: aperta un’inchiesta

Tragedia a Gela, in provicia di Caltanissetta in Sicilia: una giovane donna di soli 21 anni è morta ventuno giorni dopo aver partorito i suoi due gemelli. Motivo per il quale sul caso è stata aperta un’inchiesta.

La giovane si chiamava Erika ed è deceduta nel pomeriggio di ieri, martedì 8 febbraio 2022, all’interno dell’appartamento di contrada Giardinelli: lì viveva con suo marito ed i bambini.

Secondo quanrto ricostruito finora la donna aveva dato alla luce due gemelli a fine gennaio, ma il parto non era stato molto semplice, anzi c’erano state molte complicazioni anche dopo la nascita dei piccoli. Complicazioni che, tuttavia, sembravano essere state superate, tanto che alcuni giorni Erika era stata dimessa.

Poi ieri pomeriggio quel maledetto malore improvviso che le ha tolto la vita.

Tragedia a Gela: Erika muore con un malore improvviso in casa, inutili i soccorsi

Quando si è sentita male, Erika era in casa con i suoi familiari, i quali, quando la donna ha perso i sensi, hanno subito chiamato un’ambulanza. Disgraziatamente, per Erika non c’è stato niente da fare, il suo aveva già smesso di battere, nonostante il medico abbia comuque effettuato le dovute manovre rianimatorie.

Ed è stato proprio il medico a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

La salma sotto sequestro cautelativo

Infatti, le cause del decesso di Erika sono ancora molto poco chiare: addirittura la salma è attualmente sotto sequestro cautelativo, metre prima, in attesa di disposizioni, si trova presso la casa mortuaria del cimitero di contrada Farello.