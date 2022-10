Arrivano dei mediatori che cercheranno di far sparire il gelo tra Giorgia Meloni e Silvia Belrusconi: le prossime ore saranno decisive.

Sono stati chiamati in campo dei mediatori per spegnere il gelo creatosi tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Si spera che la leader di Fratelli d’Italia e il rappresentante di Forza Italia possano lasciarsi alle spalle i recenti contrasti per un nuovo inizio.

Le prossime ore saranno decisive per il centrodestra e affinché i due leader facciano pace. I pontieri stanno lavorando sull’asse creato da Gianni Letta e Ignazio La Russa, divenuto da poco presidente del Senato. L’operazione diplomatica non sembra però molto semplice. L’obiettivo è far tornare un rapporto cordiale e umano tra Berlusconi e Meloni. Il ritorno all’armonia è assolutamente importante per la creazione del nuovo governo.

Gelo tra Meloni e Berlusconi: il ruolo di Salvini

In queste ore anche Matteo Salvini sta giocando un ruolo primario. Il leader della Lega si trova a Roma e, come informa l’Ansa, pare che si sia sentito più volte con Giorgia Meloni. Si ricorda come Lorenzo Fontana sia diventato presidente della Camera e la Lega sembra destinata ad avere cinque o sei ministeri nel nuovo esecutivo.

Ancora una settimana di tempo

Cè ancora una settimana per formare il governo e questo Silvio Berlusconi lo sa bene.

Si attendono segnali di ritorno al dialogo tra l’ex premier e Giorgia Meloni. Quest’ultima, dopo i recenti contrasti avuti con Forza Italia, non sembra intenzionata a fare ulteriori concessioni. Del resto la stessa Meloni ha proposto al partito di Belusconi ben quattro ministeri finora.