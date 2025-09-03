Abby e Brittany Hensel, le gemelle siamesi sono diventate madri: hanno due te...

La loro è una condizione molto rara, Abby e Brittany Hensel sono infatti due gemelle siamesi che hanno due teste distinte ma un solo corpo. Ora è arrivata la notizia che sono diventate mamme.

Abby e Brittany Hensel, le gemelle siamesi con due teste distinte e un solo corpo

Oggi hanno 35 anni Abby e Brittany Hensel, le gemelle siamesi originarie del Minnesota.

Per l’esattezza sono gemelle dicefale siamesi, ovvero hanno due teste distinte ma condividono lo stesso corpo e quindi anche tutti gli organi vitali, compresi anche quelli riproduttivi. Abby controlla la parte destra, mentre Brittany quella sinistra, i loro genitori, al momento della nascita, hanno deciso di non provare a separarle, perché troppo rischioso. La loro storia è diventata celebre in tutto il mondo, sono apparse in tv ospiti del “The Oprah Winfrey Show” e hanno anche girato un documentario dove raccontano la loro vita. Nel marzo del 2024, Abby ha sposato Josh Bowling e ora la notizia che le gemelle sono diventate mamme.

Abby e Brittany Hensel, le gemelle siamesi sono diventate mamme

Hanno preferito tenere la gravidanza segreta, ora però, con un video su TikTok, Abby e Brittany Hensel hanno annunciato di essere diventate mamme. Al momento però non si conosce il sesso del bambino. Nel loro documentario, le gemelle siamesi avevano parlato del loro desiderio di diventare un giorno madri: “non abbiamo ancora pensato a come funzionerà.”