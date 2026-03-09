Dramma a Genova Voltri, dove questa mattina, 9 marzo 2026, intorno alle ore 8.30, una ragazzina di 13 anni è caduta da un muraglione di circa 8 metri. E’ ricoverata in gravissime condizioni.

Questa mattina, lunedì 9 marzo 2026, intorno alle ore 8.30 a Genova Voltri, in via al Santuario delle Grazie, una ragazzina di 13 anni è caduta da un muraglione di circa 8 metri. Sul posto sono giunti subito i soccorsi del 118 con l’automedica e i carabinieri, questi ultimi al fine di capire l’esatta dinamica di questo incidente. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazzina stava andando a scuola quando sarebbe caduta dal muro sbattendo la testa.

Per cause ancora da chiarire, una ragazzina di 13 anni è caduta da un muraglione alto circa 8 metri in via al Santuario delle Grazie a Genova Voltri. All’arrivo dei soccorritori la ragazzina era cosciente e dopo essere stata stabilizzata e intubata è stata portata in codice rosso all’ospedale Gaslini del capoluogo ligure. Come detto sono in corso tutti gli accertamenti per capire l’esatta dinamica dell’incidente.