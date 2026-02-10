Una tragica caduta dal balcone durante un gesto quotidiano ha stroncato la vita della donna, lasciando Cassano allo Ionio incredula e sconvolta.

Una donna di 46 anni è tragicamente caduta dal balcone del secondo piano della sua abitazione a Cassano allo Ionio mentre stendeva un piumino. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, l’impatto si è rivelato fatale, e le autorità hanno aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze dell’incidente.

Una caduta improvvisa durante un gesto quotidiano a Cassano allo Ionio

Una mattinata apparentemente normale si è trasformata in tragedia a Cassano allo Ionio, nel Cosentino, dove una donna è precipitata dal balcone della propria abitazione, situata al secondo piano di una palazzina. Secondo le prime ricostruzioni riportate da La C News24, la vittima si trovava all’esterno per svolgere una semplice attività domestica: stendere un piumino appena lavato. In base alle indiscrezioni emerse, una manovra rischiosa avrebbe provocato la perdita di stabilità, facendola cadere nel vuoto da un’altezza superiore ai sei metri.

L’impatto con il suolo è avvenuto sotto gli occhi sconvolti di alcuni residenti e passanti. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile, poiché le ferite riportate erano incompatibili con la sopravvivenza.

Dramma a Cassano allo Ionio: donna cade dal balcone e muore, chi era la vittima

Sul luogo della tragedia sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine per effettuare i rilievi necessari e avviare gli accertamenti del caso. Gli investigatori, al momento, non escludono alcuna ipotesi: dalla tragica fatalità accidentale fino ad altre eventuali circostanze ancora da chiarire.

A esprimere il cordoglio collettivo per la morte di Melissa Santagada è stato anche il sindaco, che ha affidato ai social parole cariche di commozione: “Troppo grande, questa tragedia. Immenso e senza fine, questo dolore“. Un sentimento condiviso da chi conosceva la vittima, ricordata come una persona stimata e benvoluta, mentre Cassano allo Ionio resta in attesa che l’inchiesta faccia piena luce sull’accaduto.