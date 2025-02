Genova, svolta alle elezioni: Silvia Salis candidata sindaco del centrosinistra

Genova, cambiamento in vista: Silvia Salis candidata sindaco per il centrosin...

Silvia Salis, ex atleta e dirigente sportiva, è stata designata dai partiti di centrosinistra come candidata a sindaco per le elezioni comunali di Genova, previste tra aprile e giugno di quest’anno. Oggi, lunedì 17 febbraio, Salis ha ufficialmente accettato la candidatura, supportata al momento da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Alleanza Verdi e Sinistra.

“Il M5S Genova ha dato il via libera alla candidatura della dottoressa Silvia Salis per la coalizione progressista. Dopo un lungo confronto il Movimento si è detto pronto a dare il suo sostegno a questa importante sfida, con un programma identitario e con il supporto dell’esperienza e competenza dell’ex parlamentare europea M5S, Tiziana Beghin. Siamo certi che questa sia la migliore risposta alle esigenze di Genova e dei suoi cittadini”, si legge in una nota.

Salis, 39 anni, è vicepresidente del CONI dal 2021. Ex atleta di alto livello nel lancio del martello, ha vinto 10 titoli italiani e partecipato a due Olimpiadi, Pechino 2008 e Londra 2012. Dopo la carriera sportiva, è passata alla dirigenza, prima nelle Fiamme Azzurre, poi nella federazione di atletica e infine al CONI.

“Raccolgo con orgoglio e forte senso di responsabilità la richiesta alla candidatura a sindaca di Genova, alla guida di una coalizione progressista, di centrosinistra, ampia e civica. Ringrazio della fiducia sincera che ho raccolto, nella convinzione di poter avere il privilegio di guidare una squadra plurale e forte, mossa dallo stesso comune di spirito di cambiamento”.

Ha dichiarato che il suo impegno inizierà subito, quartiere per quartiere, per incontrare le genovesi e i genovesi, mettendo al centro le esigenze da tempo ignorate e le opportunità da troppo tempo negate.

Il candidato del centrodestra

Anche la coalizione di centrodestra ha reso noto il proprio candidato, scegliendo Pietro Piciocchi, attuale vicesindaco reggente di Genova dopo l’elezione di Marco Bucci a presidente della Liguria.