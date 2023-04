Georgia, 35enne morto in carcere divorato dagli insetti

Orrore in Georgia, negli USA, dove un detenuto afroamericano è stato trovato morto nella sua cella del carcere, divorato dagli insetti.

Un ritrovamento scioccante quelle avvenuto nel carcere di Fulton County, ad Atlanta, capitale dello Stato della Georgia. Un 35enne afroamericano, arrestato per una rissa, è stato trovato privo di vita nella sua cella, in condizioni disumane.

La stanza era sporchissima, ed il cadavere era stato «divorato vivo da insetti e cimici»: questa la denuncia dell’avvocato della famiglia di Lashawn Thompson – il nome della vittima – morta lo scorso settembre.

«È assolutamente orribile, in quella cella non potevano starci neanche degli animali, e praticamente l’hanno abbandonato lì. Dovevano trasferirlo nell’unità per l’osservazione medica ma questo non è mai avvenuto e l’hanno trovato morto, divorato dalle cimici».