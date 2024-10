Georgina Rodriguez ricoverata in ospedale per una polmonite: come sta?

Georgina Rodriguez ricoverata in ospedale per una polmonite: come sta?

Georgina Rodriguez, modella argentina e compagna di Cristiano Ronaldo, è stata ricoverata 4 giorni in ospedale a causa di una polmonite.

Il ricovero in ospedale

La stessa Georgina racconta sul suo profilo Instagram come sta e cosa le è successo. Così nelle sue storie ha svelato ai suoi 64 milioni di follower la malattia che l’ha colpita e il suo felice ritorno a casa. “Finalmente sono tornata a casa” afferma infatti la modella, per poi spiegare: “Ho passato 4 giorni in ospedale con la polmonite. Ora sto meglio ma sto recuperando a casa con la mia famiglia”.

Nella storia vediamo che Georgina si trova a Riyadh, in Arabia Saudita e che sul suo tavolo c’è un bellissimo mazzo di fiori, dono di uno dei suoi cinque figli Cristiano Ronaldo Junior.

Il ringraziamento ai medici

Ora Georgina Rodriguez, come ha detto lei stessa ai follower, sta meglio e si sta riprendendo a casa. Non ha voluto aggiungere dettagli sulla malattia, ma ci ha tenuto a rivolgere uno speciale pensiero e ringraziamento ai medici che si sono occupati di lei quando era in ospedale. Si legge nella sua storia Instagram: “Devo dire un grande grazie a tutti i membri dello staff, ai dottori, agli infermieri e a tutti i lavoratori dell’ospedale. Si sono presi cura di me in modo meraviglioso e ne sono molto grata. Grazie di tutto per questi giorni.”