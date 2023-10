Il governo tedesco ha approvato una legge per agevolare l’espulsione dei richiedenti asilo respinti, con detenzioni più lunghe e maggiori poteri di polizia.

La proposta di legge: semplificare le espulsioni di migranti

La proposta di legge, avanzata dalla ministra dell’Interno Nancy Faeser, mira a semplificare le espulsioni di migranti in Germania. La principale modifica consiste nell’estendere il periodo massimo di detenzione preventiva da 10 a 28 giorni, fornendo alle autorità un periodo più lungo per garantire un’espulsione efficace. Attualmente, alcuni migranti rimangono nel paese a causa di complicazioni legate a motivi di salute, mancanza di documenti o situazioni familiari. La nuova legge consentirebbe perquisizioni e ispezioni più ampie e accelererebbe l’espulsione di individui affiliati a organizzazioni criminali. In certi casi, esonererebbe le autorità dall’obbligo di notificare il rimpatrio.

In Germania, il fenomeno immigrazione è in aumento

L’immigrazione in Germania è in aumento, con possibili 300.000 richiedenti asilo nel 2023. Il governo di Scholz è sotto pressione e sta cercando di affrontare l’immigrazione irregolare. La proposta di legge ha sostenitori e critici, incluso il partito di governo, nel frattempo, il governo sta cercando accordi internazionali per mitigare l’immigrazione irregolare. Questo avviene in un periodo di sfide politiche per il governo di Olaf Scholz, con il successo dell’estrema destra alle elezioni statali. La legge deve ancora essere votata dal parlamento.