Gerry Scotti replica alle accuse: “Siamo contro ogni forma di discriminazione”

Dopo le scuse di Michelle Hunziker anche Gerry Scotti ha deciso di dire la sua dopo le accuse di razzismo.

Dopo che Michelle Hunziker ha preso parola via social scusandosi per le accuse di razzismo, Gerry Scotti ha deciso di fare una precisazione.

Gerry Scotti replica alle accuse di razzismo

Dopo che Michelle Hunziker si è scusata pubblicamente dopo aver imitato – insieme al collega Gerry Scotti – gli occhi e mandorla e il modo di parlare cinese (offendendo la cultura cinese), anche Gerry Scotti ha deciso di dire la sua in merito alla vicenda in diretta tv a Striscia la Notizia.

Al termine di un servizio di Rajae Bezzaz il conduttore ha detto: “Brava Rajae, complimenti. Poi volevo dire che chi segue Striscia la Notizia sa bene che siamo da sempre contro ogni forma di discriminazione. Chi invece non ci segue, vabbè, ci seguirà“.

Intanto sui social la polemica è giunta anche negli States, dove in tanti hanno chiesto che simili episodi non avvengano più. In seguito alla vicenda Michelle Hunziker si è scusata via social affermando: “Chiedo umilmente scusa se ho urtato la sensibilità di qualcuno”.

Lei e Gerry Scotti hanno più volte precisato di essere contrari ad ogni forma di discriminazione, ma in tanti hanno trovato il loro siparietto a Striscia la Notizia di cattivo gusto e irrispettoso verso la cultura cinese.