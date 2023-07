Gerry Scotti ha commentato l’addio di Barbara D’Urso e Belen Rodriguez da Mediaset. Il conduttore ha candidamente ammesso che non sa spiegarsi la loro cacciata.

Intervistato dal settimanale Chi, Gerry Scotti ha detto la sua sull’addio di Barbara D’Urso e Belen Rodriguez da Mediaset. Il conduttore, che quest’anno avrà ben quattro programmi – La ruota dalla fortuna, Caduta libera, Lo show dei record e Tu si que vales – non riesce a spiegarsi la loro cacciata. Senza giri di parole, ha ammesso:

“Non me li so spiegare, così come non mi so spiegare i casi Giletti e Fazio. (…) Spero di rivedere tutti in onda”.