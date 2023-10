GF, Alex Schwazer ha bestemmiato: squalifica in arrivo?

GF, Alex Schwazer ha bestemmiato: squalifica in arrivo?

Ancora uno scivolone al GF 2023 per Alex Schwazer. Lo sportivo ha bestemmiato e perfino i suoi compagni di gioco se ne sono accorti. Alfonso Signorini e il suo staff lo puniranno con la squalifica o lo grazieranno?

GF: Alex Schwazer ha bestemmiato

In tutti questi anni di messa in onda, il GF non ha mai graziato i concorrenti che bestemmiano. Gli autori hanno fatto fuori alcuni gieffini anche quando hanno pronunciato imprecazioni smorzate, dette a mezza bocca o del tutto storpiate. Nelle ultime ore, a scivolare sulla bestemmia è stato Alex Schwazer.

GF: i concorrenti si accorgono che Alex ha bestemmiato

A rendere pubblica la bestemmia di Alex Schwazer è stata Letizia Petris che, parlando con Anita Olivieri coprendosi il microfono, ha dichiarato:

“Prima Alex ha bestemmiato“

Visto che stava parlando a bassa voce, Anita le ha chiesto di ripetere: “Prima Alex?“. Letizia ha aggiunto: “Ha bestemmiato“.

GF: Alex Schwazer verso la squalifica?

Quando Letizia ha confessato che Alex ha bestemmiato, la regia del GF ha subito staccato l’inquadratura. Nonostante tutto, il filmato è diventato virale e i telespettatori si chiedono se Schwazer verrà squalificato. Considerando la storia personale dello sportivo, ci sentiamo di fare una previsione: non sarà cacciato dal reality. Visto che il video dell’imprecazione non è disponibile, Signorini e il suo staff faranno finta che non è stata mai pronunciata. D’altronde, cacciarlo dal gioco significherebbe compromettere del tutto la sua carriera.