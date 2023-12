Anita Olivieri ha commesso un altro scivolone. Dall’inizio del suo GF ad oggi ha messo a segno talmente tante gaffe che sta diventando difficile ricordarle tutte. Questa volta, la concorrente ha pensato bene di battezzare l’amico Giuseppe Garibaldi facendo ironia sul cristianesimo.

GF: Anita battezza Garibaldi e ironizza sui cristianesimo

Dopo il Parkinson, le Brigate Rosse e chi più ne ha ne metta, Anita Olivieri è caduta anche sulla religione. La biondina plurilaureata del GF ha dichiarato apertamente di essere atea, ma si è lasciata andare ad un’ironia che i fan del reality hanno giudicato irrispettosa. Non solo, ha anche battezzato l’amico Giuseppe Garibaldi.

GF: il battesimo di Anita a Garibaldi

Tutto è iniziato quando Anita stava chiacchierando a tavola con Giuseppe. Sono finiti a parlare della religione cattolica e la Olivieri ha ammesso di essere atea, sottolineando di non aver alcun sacramento. A questo punto, il buon Garibaldi le ha proposto di farsi battezzare appena finito il GF. “Io non mi battezzo. Cosa mi battezzo che non credo. È una presa in giro. Che senso ha? Ti battezzo io di nuovo se vuoi”, ha esclamato la biondina. Così, ha preso una bottiglia d’acqua e ha scimmiottato il battesimo.

GF: Anita battezza Garibaldi e scoppia la polemica

Il fatto che Anita sia atea non è un problema. Al contrario, lo è il suo modo di ironizzare sul cristianesimo. Considerando che quando Beatrice Luzzi ha avuto il coraggio di dire che il Natale è la festa dell’ipocrisia i concorrenti del GF l’hanno distrutta, viene spontaneo chiedersi come si comporteranno con il finto battesimo che la Olivieri ha impartito a Garibaldi. Staremo a vedere, con la speranza che Alfonso Signorini tratti l’argomento in diretta.